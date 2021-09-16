Податкова знижка за витратами понесеними за договорами довгострокового страхування життя Суспільство | 16-09-2021, 12:19 0 68







ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ. Перелік витрат, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за 2020 рік визначено статтею 166 ПКУ.



Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку– фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.



Скористатись податковою знижкою можна лише до кінця року – на наступні роки таке право не переноситься. Останній день подання декларації для отримання податкової знижки за 2020 рік – 31 грудня 2021 року включно