Майже 11 млрд грн єдиного внеску надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 16-09-2021, 12:27 0 71









У січні-серпні 2021 року до Державного бюджету України фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 10 726,5 млн грн, що на 2 174,1 млн грн або на 25,4 відс більше ніж у січні-серпні 2020 року.



У серпні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1 280,7 млн грн, що на 273,6 млн грн або на 27,2 відс більше, ніж у серпні 2020 року.





