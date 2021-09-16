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Майже 11 млрд грн єдиного внеску надійшло до Державного бюджету України з початку року

Суспільство | 16-09-2021, 12:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    





У січні-серпні 2021 року до Державного бюджету України фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 10 726,5 млн грн, що на 2 174,1 млн грн або на 25,4 відс більше ніж у січні-серпні 2020 року.

У серпні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1 280,7 млн грн, що на 273,6 млн грн або на 27,2 відс більше, ніж у серпні 2020 року.
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