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У Червонограді викрито ще одного наркоторговця

Суспільство | 17-09-2021, 10:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    


У Червонограді викрито ще одного наркоторговця


За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 40-річному місцевому мешканцю за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч.ч.1, 2 ст.307 КК України).

Встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків у Червонограді. Фігурант продавав метадон у себе в квартирі або неподалік будинку.

В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено, зокрема використані шприци, гроші, отримані від незаконної діяльності та таблетки невідомого походження.

Досудове слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою та призначення ряду експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу працівників сектору карного розшуку.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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