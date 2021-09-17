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Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової
|Суспільство | 17-09-2021, 15:46
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На сьогодні в судах різних інстанцій перебуває 2634 справи.
З усіх справ, що розглядались у 2021 році, 1771 справ на суму понад 5 млрд грн за позовами платників податків до ГУ ДПС у Львівській області.
ГУ ДПС у Львівській області склали 863 на суму понад 2 млрд гривень до платників податків.
Протягом січня-липня 2021 року судами розглянуто 500 справ на суму 2,35 млрд грн, з них на користь податкової вирішено 425 справ на суму майже 1,9 млрд гривень.
У цілому, з усіх категорій справ, протягом січня-серпня 2021 року судами розглянуто 564 справи на суму 2,57 млрд гривень. На користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 484 справи на суму понад 2,06 млрд грн (85,8% від кількості та 80,3 відс від суми розглянутих справ).
Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 0,16 млн гривень.
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