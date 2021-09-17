   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 17/09/2021 28 BookForum оголосив переможців Best Book Award 2021...>> Безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи»: зміни у русі транспорту...>> Львівський органний зал запрошує на онлайн-проєкт «Органна молодь»...>> Синоптики застерігають про грозу та пориви вітру на завтра, 18 вересня...>> Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової...>> Посадовців Басейнового управління водних ресурсів викрито на вимаганні та одержанні хабарів...>> У Львові прийняли 5 рішень у сфері містобудування...>> У Львові готують національну прем’єру Опери-Міфу...>> Міський голова Андрій Садовий привітав рятівників з професійним святом...>> У Львівській філармонії відбудеться концерт, присвячений Мирославу Скорику...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині під час сварки тесть напав на зятя з кухонним ножем...
02-09-2021, 12:13  >>> 
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
Вбивство на Драгоманова: чоловіка госпіталізовано до закладу з надання психіатричного нагляду з суворим наглядом...
18-08-2021, 11:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Moderna: З часом захист від вакцини слабне...
16-09-2021, 07:51  >>> 
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"...
14-09-2021, 07:23  >>> 
Росія лідирує у світі за добовою смертністю від коронавірусу...
13-09-2021, 07:46  >>> 
купить бритвенный станок gillette

Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової

Суспільство | 17-09-2021, 15:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 34 34    


На сьогодні в судах різних інстанцій перебуває 2634 справи.

З усіх справ, що розглядались у 2021 році, 1771 справ на суму понад 5 млрд грн за позовами платників податків до ГУ ДПС у Львівській області.

ГУ ДПС у Львівській області склали 863 на суму понад 2 млрд гривень до платників податків.

Протягом січня-липня 2021 року судами розглянуто 500 справ на суму 2,35 млрд грн, з них на користь податкової вирішено 425 справ на суму майже 1,9 млрд гривень.

У цілому, з усіх категорій справ, протягом січня-серпня 2021 року судами розглянуто 564 справи на суму 2,57 млрд гривень. На користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 484 справи на суму понад 2,06 млрд грн (85,8% від кількості та 80,3 відс від суми розглянутих справ).

Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 0,16 млн гривень.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової...
17-09-2021, 15:46  >>> 
У Червонограді викрито ще одного наркоторговця...
17-09-2021, 10:53  >>> 
Зміни клімату масштабніші, ніж припускали – ООН...
17-09-2021, 09:05  >>> 
На Київщині можуть закрити школи, в яких не будуть вакциновані 80% вчителів – ОДА...
17-09-2021, 07:39  >>> 
Майже 11 млрд грн єдиного внеску надійшло до Державного бюджету України з початку року...
16-09-2021, 12:27  >>> 
Податкова знижка за витратами понесеними за договорами довгострокового страхування життя...
16-09-2021, 12:19  >>> 
Завдяки прокуратурі лісову ділянку вартістю понад 10,7 млн грн повернуть державі...
16-09-2021, 09:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП...
10-09-2021, 08:38  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, захоплений літак...
24-08-2021, 10:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вірменія подала в суд ООН, звинувативши Азербайджан у расовій дискримінації...
17-09-2021, 09:04  >>> 
Підтримка Байдена впала до найнижчого рівня за час його президентства – опитування Reuters...
17-09-2021, 09:00  >>> 
"Талібан" повинен дозволити виїзд усім охочим – заява Європарламенту...
17-09-2021, 07:44  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Маск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX...
06-09-2021, 07:36  >>> 
Українсько-американська компанія запустила ракету в космос...
03-09-2021, 07:26  >>> 
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX...
20-08-2021, 10:01  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової...
17-09-2021, 15:46  >>> 
У Червонограді викрито ще одного наркоторговця...
17-09-2021, 10:53  >>> 
Зміни клімату масштабніші, ніж припускали – ООН...
17-09-2021, 09:05  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:57 28 BookForum оголосив переможців Best Book Award 2021
15:56 Безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи»: зміни у русі транспорту
15:53 Львівський органний зал запрошує на онлайн-проєкт «Органна молодь»
15:53 Синоптики застерігають про грозу та пориви вітру на завтра, 18 вересня
15:46 Майже 86 відсотків справ з початку року вирішено на користь податкової
15:45 Посадовців Басейнового управління водних ресурсів викрито на вимаганні та одержанні хабарів
14:06 У Львові прийняли 5 рішень у сфері містобудування
14:05 У Львові готують національну прем’єру Опери-Міфу
13:58 Міський голова Андрій Садовий привітав рятівників з професійним святом
13:46 У Львівській філармонії відбудеться концерт, присвячений Мирославу Скорику

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования