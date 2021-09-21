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Отримали дохід після ліквідації ФОП?

Суспільство | 20-09-2021, 12:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 229 229    


Як бути з його оподаткуванням?


Фізична особа – підприємець, що перебувала на спрощеній системі оподаткування (III група єдиного податку) отримала дохід за раніше надані послуги вже після державної реєстрації припинення ФОП.

Чи може така особа оподаткувати отриманий дохід 5-ма відсотками єдиного податку?

Поняття «фізична особа» та «фізична особа-підприємець» у законодавчому розумінні мають різний податковий статус та порядок оподаткування отриманих ними доходів.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV ПКУ

Пунктом 299.1 ПКУ встановлено, що реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

При цьому реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з Реєстру за рішенням контролюючого органу у разі, зокрема, припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – у день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Водночас, якщо на дату нарахування (виплати) доходу фізична особа-підприємець – платник єдиного податку втратила свій податковий статус у зв’язку з припиненням своєї підприємницької діяльності і на підставі повідомлення від державного реєстратора виключена з Реєстру, то виплачений такій фізичній особі дохід оподатковується за правилами, визначеними ПКУ для фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 ПКУ якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Дохід виплачений фізичній особі включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та ❗оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

При цьому зазначений дохід ❗не є базою нарахування єдиного внеску.
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