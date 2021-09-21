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Розкрадання та реалізація деревини із національного парку на Львівщині – викрито злочинну групу осіб

Суспільство | 20-09-2021, 15:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 335 335    



Розкрадання та реалізація деревини із національного парку на Львівщині – викрито злочинну групу осіб



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб, до складу якої входили службові особи Яворівського Національного природного парку, на незаконній порубці та розтраті лісопродукції (ч. 3 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, група осіб розробила та впровадила злочинну схему розкрадання та реалізації деревини із Яворівського Національного природного парку. Так, із лісових угідь під приводом санітарної рубки здійснювалася незаконна вирубка здорових сосон, із подальшим їх складуванням на перевалочних площадках та переробних об’єктах. Надалі, викрадена деревина, за фіктивними документами щодо її походження, реалізовувалась фізичними особами-підприємцями, які спеціалізують на переробці деревини.

Під час санкціонованих обшуків на території пилорами було виявлено та вилучено понад 100 колод загальною кубомасою більше 50 куб м.

Отримані незаконним шляхом грошові кошти розподілялись між усіма учасниками угрупування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру, обрання їм запобіжних заходів та відсторонення службових осіб від посад. Перевіряється причетність інших службовців Яворівського Національного природного парку до вчинених злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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