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Завдяки прокуратурі забудовник сплатить понад 2,3 млн грн пайових внесків на розвиток інфраструктури Львова
|Суспільство | 20-09-2021, 19:04
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Господарський суд Львівської області задоволив позов Франківської окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 2,38 млн грн пайового внеску.
Встановлено, що будівельна компанія не сплатила у визначений договором строк внесок пайової участі при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку зі знесенням індивідуального житлового будинку на вулиці Пасічній у місті Львові.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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