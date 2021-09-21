Завдяки прокуратурі забудовник сплатить понад 2,3 млн грн пайових внесків на розвиток інфраструктури Львова Суспільство | 20-09-2021, 19:04 0 209





Господарський суд Львівської області задоволив позов Франківської окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 2,38 млн грн пайового внеску.



Встановлено, що будівельна компанія не сплатила у визначений договором строк внесок пайової участі при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку зі знесенням індивідуального житлового будинку на вулиці Пасічній у місті Львові.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури