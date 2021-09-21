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МОЗ: В Україні проходять спецоперації з виявлення липових ковідних довідок
|Суспільство | 21-09-2021, 07:28
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|Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні проходять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів і ковід-сертифікатів.
Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "Зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України.
Якщо хтось з медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я.
…Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби. Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й таким методом".
"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради, де підробка ковідних сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди".
Деталі: Ляшко нагадав, що придбання таких довідок несе небезпеку.
За його словами, коли люди з такими липовими довідками потрапляють у реанімацію, це теж дискредитує кампанію вакцинації.
Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.
Також Ляшко повідомив, що найближчими до "червоного рівня" епідемічної небезпеки в Україні є Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області.
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