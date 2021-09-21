У МОЗ назвали попередню причину смерті юнака на Київщині після вакцинації Суспільство | 21-09-2021, 07:31 0 140 У Міністерстві охорони здоров’я попередньою причиною смерті 19-річного хлопця після ковід-вакцинації вказали серцево-легеневу недостатність, набряк легень, гостру коронарну недостатність.



Джерело: МОЗ



Дослівно: "13 вересня близько 21:00 у місті Буча бригада екстреної медичної допомоги зафіксувала смерть 19-річного хлопця.



За результатами експертизи встановлена попередня причина смерті — серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність.



Є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень, З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи".



Деталі: Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін.



За інформацією департаменту охорони здоров’я Київської області, 13 вересня о 15:05 хлопець отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.



Із цього ж флакону щеплено ще 5 людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було.



Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Київської області.