Потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою – ООН Суспільство | 21-09-2021, 07:35 0 172 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату.



Джерело: Антоніу Гутерріш під час конференції з питань клімату



Пряма мова: "Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа".



"Наука говорить нам, що будь-яке потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою".



Деталі: За словами Гутерріша, викиди парникових газів також необхідно скоротити майже наполовину до 2030 року, щоб країни могли досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.



Це передбачає необхідність країнам поступово припинити використання забруднюючих вугільних електростанцій.



"Я вважаю, що нам ще належить пройти довгий шлях щодо скорочення викидів", – сказав Гутерріш.



За його словами, майже 80% викидів припадає на країни G-20.



Нагадаємо: За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.