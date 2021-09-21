Російські найманці поранили ще одного бійця ЗСУ Суспільство | 21-09-2021, 07:53 0 175 За добу 20 вересня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, військовий ЗСУ дістав поранення.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.



Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Намагаючись спровокувати відповідь українських воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлвка та Новозванівка.



Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.



В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.



Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.



Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.



Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.



З початку доби 21 вересня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.



В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.



Нагадаємо: 19 вересня окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.