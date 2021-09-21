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Російські найманці поранили ще одного бійця ЗСУ
|Суспільство | 21-09-2021, 07:53
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|За добу 20 вересня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, військовий ЗСУ дістав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.
Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Намагаючись спровокувати відповідь українських воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлвка та Новозванівка.
Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.
В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.
Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
З початку доби 21 вересня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
Нагадаємо: 19 вересня окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.
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