П’ЯТЕРО СИРІЙЦІВ НАМАГАЛИСЯ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ПОЛЬЩІ Суспільство | 21-09-2021, 10:05 0 139



П’ятеро громадян Сирії, які мали намір незаконно перетнути українсько-польський кордон, затримали сьогодні вночі прикордонники Карпатського загону на Львівщині.

Про рух в напрямку державного рубежу авто марки «Рено» з п’ятьма пасажирами повідомив прикордонний наряд від відділу «Краківець». Для перевірки інформації від підрозділу вибула група реагування. Незабаром на околиці одного з населених пунктів Яворівського району прикордонники виявили та затримали чотирьох чоловіків, віком від 33 до 43 років, та одну 57 - річну жінку під час спроби порушення державного кордону. Усі іноземці мали при собі документи громадян Сирії.



Наразі 5 сирійців доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю затриманих буде вирішувати суд.

