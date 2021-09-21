Понад 12 млн грн надійшло до державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів з початку року Суспільство | 21-09-2021, 12:54 0 124







У січні-серпні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять понад 12 млн грн або 176,2 відс доведеного показника.



У серпні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять майже 2 млн грн, що на 0,94 млн грн або на 90,2 відс більше доведених завдань, та на 0,51 млн грн або на 34,6 відс більше порівнюючи з минулим роком.



