В одному із сіл Львівщини викрито «сімейний бізнес» по продажу особливо небезпечних наркотиків Суспільство | 21-09-2021, 12:58 0 224







Прокурорами Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному чоловіку та 35-річній жінці у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).



Встановлено, що в одному із смт Львівського району співмешканці чоловік та жінка займалися продажем особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу, їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час чергового збуту наркотиків.



В ході обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено, речовину рослинного походження, схожу на канабіс, грошові кошти. Під час слідчої дії, чоловік безуспішно намагався знищити докази своєї незаконної діяльності, змиваючи залишки канабісу в унітаз.



Досудове слідство триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури