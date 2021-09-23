60 ДІБ ПІД ВАРТОЮ АБО 120 000 ГРИВЕНЬ ЗАСТАВИ Суспільство | 22-09-2021, 09:38 0 148









Суд у Закарпатській області обрав запобіжний захід 40-річному киянину, підозрюваному у пособництві нелегалам.



Українця, який віз у напрямку українсько-угорського кордону чотирьох нелегалів-афганців, затримали в ніч проти суботи. «БМВ», яким він керував, зупинили оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з прикордонниками відділу «Лужанка» та співробітниками патрульної поліції в районі села Мужієво Берегівського району.



За вказаним фактом розпочате досудове розслідування. Затриманому водію оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Берегівський районний суд обрав киянину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення грошової застави 120 000 грн.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону