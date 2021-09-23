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ДПС забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування
|Суспільство | 22-09-2021, 12:44
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В Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, під час якої громадяни мають можливість задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки, та почати свою податкову історію з «чистого аркуша».
Декларацію можна подати у будь-який зручний час через Електронний кабінет платника податків. Зі всією інформацію щодо одноразового добровільного декларування можна ознайомитися у банері «Одноразове добровільне декларування» на вебпорталі Державної податкової служби України за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.
Для широкого інформування платників податків ДПС запроваджено інформаційну кампанію з питань одноразового добровільного декларування.
Консультативну допомогу громадяни також можуть отримати в центрах обслуговування платників та звернувшись до контакт-центру податкової (тел. 0-800-501-007).
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