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З початку року до державного бюджету надійшло майже 5 млрд грн ПДВ
|Суспільство | 22-09-2021, 12:57
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Протягом січня-серпня 2021 року до державного бюджету фактично надійшло ПДВ в сумі 4 523,4 млн грн, що на 1 127,5 млн грн або на 33,2 відс більше за минулий рік. Це складає майже 40 відс від загального обсягу надходжень до державного бюджету.
Збір податку на додану вартість у серпні 2021 року становив 726,7 млн грн, що порівнюючи з серпнем 2020 року більше на 239,9 млн грн або на 49,3 відсотка.
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