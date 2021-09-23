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Жовківська окружна прокуратура вимагає повернути громаді 70 га землі, яку орендар використовує не за призначенням
|Суспільство | 22-09-2021, 15:32
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За позовом Жовківської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки вартістю близько 70 млн грн.
В одному із сіл Рава-Руської територіальної громади було надано громадянину в оренду земельну ділянку, а саме сіножать площею понад 70 га, для ведення фермерського господарства. В подальшому орендар створив фермерське господарство, яке фактично і використовує орендовану земельну ділянку, однак всупереч законодавству та умов договору, відтак землю, яка відноситься до категорії сільськогосподарських угідь – розорано, та використовується надалі як рілля.
Виявивши порушення, прокурори звернулись до суду з вимогою повернути землю у власність територіальної громади.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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