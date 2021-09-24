Понад 9 тисяч людей за добу померли від COVID-19 Суспільство | 23-09-2021, 08:51 0 422 За добу 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема, в США – 133 620 випадків, в Бразилії – 36 473, в Британії – 34 460.



Крім того, в Індії – 31 957 заражень, а в Туреччині – 28 168.





Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі – сьома.



9 292 людини у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником Україна на 16 місці у світі і на четвертому – серед європейських країн.





Нагадаємо: 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 105 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.