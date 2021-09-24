|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 9 тисяч людей за добу померли від COVID-19
|Суспільство | 23-09-2021, 08:51
| 0 422
|
|За добу 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в США – 133 620 випадків, в Бразилії – 36 473, в Британії – 34 460.
Крім того, в Індії – 31 957 заражень, а в Туреччині – 28 168.
Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі – сьома.
9 292 людини у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником Україна на 16 місці у світі і на четвертому – серед європейських країн.
Нагадаємо: 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 105 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб...
|24-09-2021, 09:20
| >>>
|В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених...
|24-09-2021, 09:03
| >>>
|П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США...
|24-09-2021, 07:43
| >>>
|За продаж наркотиків та психотропів у Бродах судитимуть місцевого мешканця...
|23-09-2021, 14:58
| >>>
|Війна на Донбасі: 12 порушень “тиші”, двоє поранених...
|23-09-2021, 09:12
| >>>
|Понад 9 тисяч людей за добу померли від COVID-19...
|23-09-2021, 08:51
| >>>
|Жовківська окружна прокуратура вимагає повернути громаді 70 га землі, яку орендар використовує не за призначенням...
|22-09-2021, 15:32
| >>>
|