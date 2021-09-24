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Війна на Донбасі: 12 порушень “тиші”, двоє поранених
|Суспільство | 23-09-2021, 09:12
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|22 вересня окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Відтак два українські військові дістали вогнепальні поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Воїнам надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я військових – задовільний.
Зокрема, в напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотники, за допомогою яких скинув ВОГ-17 (осколкову гранату) біля Павлополя та двічі - біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких - в бік Водяного.
Російські найманці стріляли зі стрілецької зброї в районі Зайцевого та Новотошківського. Крім того, неподалік Новотошківського окупанти двічі застосували гранатомети різних систем.
Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння – вони здійснили 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.
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