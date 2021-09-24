За продаж наркотиків та психотропів у Бродах судитимуть місцевого мешканця Суспільство | 23-09-2021, 14:58 0 497 Прокурорами Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Бродів, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні у тому числі і з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України).







Встановлено, що у місті Броди чоловік продавав місцевим жителям особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, а також психотропну речовину – амфетамін.



Окрім цього, під час обшуків у його помешканні та гаражі було виявлено та вилучено марихуану, яку, зі слів обвинуваченого, він зберігав для власного споживання.



За клопотанням прокурора, суд обрав фігуранту найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури