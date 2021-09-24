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П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США

Суспільство | 24-09-2021, 07:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 203 203    
П'ять осіб було поранено в результаті перестрілки на військовій базі Форт-Мід на північ від Вашингтона (США).

Джерело: менеджер з надзвичайних ситуацій в оперативному центрі бази Джеффрі МакКлендон в AFP

Деталі: Джеффрі МакКлендон сказав, "у нас був активний стрілок о 9:46". За його словами, нападника затримали, а стан поранених наразі неясний.

Водночас, акаунт Fort Meade у Twitter поширив повідомлення, що "повідомлення про активну стрільбі в Форт-Мід не відповідає дійсності. Регулярно проводяться заплановані навчання із забезпечення безпеки, але фактичних інцидентів не відбулося".
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