В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених Суспільство | 24-09-2021, 09:03 0 196 В супермаркеті Kroger в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.



Джерело: начальник поліції Колльєрвілля Дейл Лейн та прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон у Reuters, BBC



Деталі: З 12 поранених одна людина була в хірургії, а ще одна - в реанімації.



Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, суїциду.



За словами Лейна, на момент початку перестрілки в магазині було 44 співробітники і невизначена кількість покупців. Як зазначається, люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одну людину врятували з даху будівлі.



Лейн назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвілля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.



Поліція не ідентифікувала нападника і не повідомила його мотивів. Інформацію, чи він міг бути співробітником Kroger, перевіряють.



Прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон заявила, що магазин в Колліервіллі буде закритий до подальшого оголошення.



Нагадаємо: В березні десять людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по супермаркету King Soopers, що належить Kroger, в Боулдері штату Колорадо.