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В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених
|Суспільство | 24-09-2021, 09:03
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|В супермаркеті Kroger в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.
Джерело: начальник поліції Колльєрвілля Дейл Лейн та прессекретар Kroger Тереза Дикерсон у Reuters, BBC
Деталі: З 12 поранених одна людина була в хірургії, а ще одна - в реанімації.
Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, суїциду.
За словами Лейна, на момент початку перестрілки в магазині було 44 співробітники і невизначена кількість покупців. Як зазначається, люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одну людину врятували з даху будівлі.
Лейн назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвілля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.
Поліція не ідентифікувала нападника і не повідомила його мотивів. Інформацію, чи він міг бути співробітником Kroger, перевіряють.
Прессекретар Kroger Тереза Дикерсон заявила, що магазин в Колліервіллі буде закритий до подальшого оголошення.
Нагадаємо: В березні десять людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по супермаркету King Soopers, що належить Kroger, в Боулдері штату Колорадо.
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