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Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб
|Суспільство | 24-09-2021, 09:20
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|23 вересня окупанти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, в напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського російські найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Новолуганського.
Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
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