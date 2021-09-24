Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб Суспільство | 24-09-2021, 09:20 0 155 23 вересня окупанти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, в напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Поблизу Кримського російські найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Крім того, звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Новолуганського.



Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.