Питання подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 25/09/2021 Львівська ДПІ інформує щодо змін у законодавстві з питань застосування РРО/ПРРО...>> Львівська ізоляторна компанія збільшує виробничі потужності...>> Андрій Садовий відвідав Осінній медсестринський форум...>> Виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж 7 тимчасових споруд на території м. Львова...>> Виконком погодив оголошення архітектурного конкурсу на нові корпуси лікарні швидкої медичної допомоги...>> Завтра у Стрийському парку відбудеться Науковий фестиваль OL. Програма дня...>> Власників приміщення на площі Ринок, 37-38 закликають зупинити роботи, що тривають без належних дозвільних документів...>> До Міжнародного дня глухих мерія Львова здійснить матеріальні виплати...>> Мер Львова зустрівся з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею...>> Міський голова Андрій Садовий подякував студенткам-медикам, які врятували життя чоловікові у львівському трамваї...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік влаштував стрілянину на Єлисейських полях, є постраждалі...
20-09-2021, 08:34  >>> 
На Львівщині під час сварки тесть напав на зятя з кухонним ножем...
02-09-2021, 12:13  >>> 
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19...
24-09-2021, 07:50  >>> 
Португалія зніме більшість з решти карантинних обмежень...
24-09-2021, 07:45  >>> 
Італія пожертвує 45 мільйонів доз вакцини іншим країнам...
23-09-2021, 08:59  >>> 
Детальней смотрите на сайте: https://profisound.com.ua/ | Новый интернет магазин автозапчастей в Украине. Быстрая доставка и лучшие цены - Запка!

Питання подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації

Суспільство | 24-09-2021, 15:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    

Львівська ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області надає роз’яснення : чи необхідно подавати повторно документи, що підтверджують вартість об’єктів декларування, якщо попередньо подана одноразова (спеціальна) добровільна декларація була анульована у зв’язку з поданням декларації з типом «Звітна нова»?
Відповідно до абзацу першого п.п. 6.3 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації (далі – Декларація), виключно шляхом подання нової Декларації у порядку, визначеному підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. При цьому попередньо подана Декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою.
Згідно з абзацом дев’ятим п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант може додати до Декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.
Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до Декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України (абзац десятий п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).
Враховуючи те, що у разі подання декларантом Декларації з типом «Звітна нова» попередньо подана Декларація вважається анульованою, то при поданні нової звітної Декларації декларантом подаються повторно усі необхідні документи.
   Новини по темі: Суспільство
Львівська ДПІ інформує щодо змін у законодавстві з питань застосування РРО/ПРРО...
24-09-2021, 17:22  >>> 
Питання подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації...
24-09-2021, 15:28  >>> 
Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб...
24-09-2021, 09:20  >>> 
В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених...
24-09-2021, 09:03  >>> 
П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США...
24-09-2021, 07:43  >>> 
За продаж наркотиків та психотропів у Бродах судитимуть місцевого мешканця...
23-09-2021, 14:58  >>> 
Війна на Донбасі: 12 порушень “тиші”, двоє поранених...
23-09-2021, 09:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Україна в "жовтій" зоні, зустрічі Зеленського у США...
22-09-2021, 09:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП...
10-09-2021, 08:38  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний...
24-09-2021, 09:05  >>> 
КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний...
24-09-2021, 09:05  >>> 
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії...
24-09-2021, 07:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Про порядок отримання витягу з реєстру платників єдиного податку в електронній формі...
24-09-2021, 15:27  >>> 
Столичний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”...
24-09-2021, 07:42  >>> 
Китай обіцяє припинити будувати вугільні електростанції за кордоном...
23-09-2021, 09:01  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Львівська ДПІ інформує щодо змін у законодавстві з питань застосування РРО/ПРРО...
24-09-2021, 17:22  >>> 
Питання подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації...
24-09-2021, 15:28  >>> 
Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб...
24-09-2021, 09:20  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 
Стали відомі переможці премії “Еммі”...
20-09-2021, 09:08  >>> 
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:22 Львівська ДПІ інформує щодо змін у законодавстві з питань застосування РРО/ПРРО
17:20 Львівська ізоляторна компанія збільшує виробничі потужності
17:19 Андрій Садовий відвідав Осінній медсестринський форум
17:02 Виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж 7 тимчасових споруд на території м. Львова
17:01 Виконком погодив оголошення архітектурного конкурсу на нові корпуси лікарні швидкої медичної допомоги
16:58 Завтра у Стрийському парку відбудеться Науковий фестиваль OL. Програма дня
16:10 Власників приміщення на площі Ринок, 37-38 закликають зупинити роботи, що тривають без належних дозвільних документів
16:09 До Міжнародного дня глухих мерія Львова здійснить матеріальні виплати
16:07 Мер Львова зустрівся з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею
16:06 Міський голова Андрій Садовий подякував студенткам-медикам, які врятували життя чоловікові у львівському трамваї

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования