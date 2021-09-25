Львівська ДПІ інформує щодо змін у законодавстві з питань застосування РРО/ПРРО Суспільство | 24-09-2021, 17:22 0 169



Львівська ДПІ Головного управління ДПС Львівській області інформує про нові правила реєстрації, опломбування, застосування, обліку реєстраторів розрахункових операцій та центрів сервісного обслуговування в Державній податковій службі.

Відповідні зміни передбачено наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 2021 року №427 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій», який набув чинності з дня офіційного опублікування, 17 вересня 2021року.

Основні зміни стосуються Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги). Передбачено:

проведення нефіскальних операцій з готівкою «службова видача» та «службове внесення»;

обов’язок зберігати акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку, помилкової оплати протягом трьох років;

обов’язок надати такі акти контролювальним органам під час проведення перевірок.

Крім того, передбачено, що встановлення безкоштовного або іншого програмного рішення для програмного РРО:

можливе на пристрій, який належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування;

після встановлення такий ПРРО підлягає реєстрації в ДПС.

Водночас проводити операції через ПРРО:

зможуть особи, сертифікати електронних підписів яких внесено до Реєстру щодо такого ПРРО;

можна буде за вдосконаленою електронною печаткою юридичної особи чи фізичної особи — підприємця.

