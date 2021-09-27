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Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною смертністю від COVID
|Суспільство | 27-09-2021, 07:50
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|За добу 25 вересня у світі виявили 323 857 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Британії - 32 417 випадків, в Індії - 27 022, в Туреччині - 25 861.
Крім того, в США - 24 343 інфікування, в Росії - 22 498.
Україна з 4 647 хворими на 18 місці у світі між Францією та Італією. У Європі – сьома.
4 969 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 14 місці у світі і на третьому – в Європі.
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