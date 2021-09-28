Майже 319 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до державного бюджету з початку року Суспільство | 27-09-2021, 12:27 0 133







У січні-серпні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 319 млн грн, що на 23,6 млн грн або на 8,0 відс більше доведених завдань, та на 76,87 млн грн або на 31,8 відс більше в порівнянні з минулим роком.



У серпні 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 43,8 млн грн, що на 4,13 млн грн або на 10,4 відс більше доведених завдань, та на 6,28 млн грн або на 16,7 відс більше в порівнянні з минулим роком.





