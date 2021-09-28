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ФОП – платник єдиного податку другої групи і послуги «незалежникам»

Суспільство | 27-09-2021, 12:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    



Відповідно до норм ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

При цьому поняття «населення» у розумінні ПКУ не є специфічним, а використовується у загальному значенні.

Населення – це сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави, іноземні громадяни, які живуть у цій державі тривалий час, особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством.

Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку
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