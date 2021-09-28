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Львівщину з офіційним візитом відвідає Надзвичайний та Повноважний Посол Іспанії в Україні, Сільвія Кортес Мартін

Суспільство | 27-09-2021, 12:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 181 181    
28 та 29 вересня з офіційним візитом на Львівщині перебуватиме Посол Іспанії в Україні, Сільвія Кортес Мартін. Візит є частиною "Днів Іспанії у Львові", які триватимуть впродовж цього тижня. Організовують заходи представники ГО «Міжнародне товариство українсько-іспанської дружби».

Програмою передбачено зустріч Посла Іспанії в Україні, Сільвії Кортес Мартін з головою Львівської обласної ради Іриною Гримак.

В рамках візиту також відбудеться урочисте відкриття фотовиставки «Каміно-де-Сантьяго», а також культурної ініціативи "Львів іспанський" у Палаці графів Потоцьких. Мета ініціативи - представити приклади іспанської присутності у Львові та загалом в Україні, зокрема через такі пам’ятки як Церква святого Архистратига Михаїла у Львові, збудована свого часу як храм Ордену кармелітів босих. У храмі збереглася унікальна для Центрально-Східної Європи іконографія, яка презентує католицьких святих іспанського походження – святу Тересу від Ісуса та святого Йоана від Христа.

Посол також відвідає Навчально-виховний комплекс Школа-садок «Софія», в якому з 1985 року викладається іспанська мова як перша іноземна. Під час зустрічі із викладачами та студентами іспанської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, будуть представлені твори видатного письменника та філософа "покоління 98" в Іспанії Мігеля де Унамуно, опубліковані українською мовою.

У дні візиту також офіційно відкриють офіс Міжнародного товариства українсько-іспанської дружби, відбудеться концерт іспанської музики, та презентація туристичного потенціалу Іспанії.

Нагадаємо, 22 червня, у Львівській обласній раді нагородили переможців конкурсу іспаномовних репортажів про Україну.

Лауреаткою Першої премії стала журналістка редакції Суспільне Крим Олена Стецюк з роботою «Півострів терору», в якій вона розповіла про злочини Російської Федерації в окупованому Криму.

Дві других премії отримали Артур Морозов і Христина Маленчак. Три третіх премії отримали Анастасія Фабіровська, Марта Горін і Ірина Герасько. Переможці отримали грошові винагороди від Міжнародного товариства українсько-іспанської дружби.

Конкурс відбувся у березні-травні цього року з ініціативи Міжнародного товариства українсько-іспанської дружби (Львів) у співпраці з Асоціацією «Con Ucrania» (Мадрид, Іспанія) в рамках проєкту «Україна іспанською мовою».
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