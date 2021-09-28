Які податки ФОП включає до витрат? Суспільство | 27-09-2021, 14:45 0 149





Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу своїх витрат суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.



До складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування включається уся сума нарахованої заробітної плати без вирахувань ПДФО та військового збору.





