Судитимуть чоловіка, який займався наркоторгівлею у Новому Роздолі Суспільство | 27-09-2021, 14:47 0 171

Прокурорами Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше судимого 43-річного, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства встановлено, що у Новому Роздолі обвинувачений займався збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – субітекс (бупренорфін), зокрема і у під’їзді свого будинку.



Окрім цього, під час обшуків у його квартирі було виявлено та вилучено наркотики та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури