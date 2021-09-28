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Судитимуть чоловіка, який займався наркоторгівлею у Новому Роздолі
|Суспільство | 27-09-2021, 14:47
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Прокурорами Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше судимого 43-річного, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства встановлено, що у Новому Роздолі обвинувачений займався збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – субітекс (бупренорфін), зокрема і у під’їзді свого будинку.
Окрім цього, під час обшуків у його квартирі було виявлено та вилучено наркотики та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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