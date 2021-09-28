Львівські прокурори провели зустріч зі школярами з нагоди 30-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини Суспільство | 27-09-2021, 21:07 0 111







За ініціативи Офісу Генерального прокурора, сьогодні у навчальних закладах Львівської області проведено просвітницькі заходи з нагоди 30-річчя набрання чинності для України Конвенцією ООН про права дитини.



Головною метою яких стало підвищення обізнаності учнів про права і обов’язки дітей, роль та повноваження прокурорів у їх захисті, ознайомлення з основними положеннями Конвенції - світової конституції для дітей, яка гарантує кожній дитині право на свободу, особисту недоторканість, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів.



Відтак, ювенальні прокурори Львівщини провели зустрічі з школярами 3-11 класів у 18 школах на території області.



Загалом у вказаних просвітницьких заходах взяло участь 670 учнів з урахуванням усіх карантинних обмежень, які діють на даний час.



Розповідаючи учням різних вікових груп про їхні права, лектори також інформували дітей про повноваження ювенальних прокурорів, про можливість повідомляти про порушення своїх прав державні органи, які забезпечують контроль за їх дотриманням, про вільний доступ до правосуддя та захист від дискримінації і всіх форм насильства.



Виступи прокурорів супроводжувались демонстрацією інформаційних матеріалів та соціальних відеороликів, а також проведенням вправ та інтерактивних ігор.



«Ми не повинні стояти осторонь проблем дітей: забезпечити їм зростання у безпечних та сприятливих умовах, надати доступ до високоякісної освіти та охорони здоров’я, потурбуватися про високий рівень життя. Кожен з нас може внести позитивні зміни у життя хоча б однієї дитини. Лише спільними діями ми забезпечимо стабільність і добробут кожної дитини. А такі заходи допомагають укріплювати довіру суспільства до прокурорів, сприяють підвищенню рівня правової свідомості дітей, а також свідчать про відкритість оновленої прокуратури» - підсумував начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах.



У майбутньому регулярні зустрічі з учнями сприятимуть підвищенню обізнаності дітей та їх безпеці.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури