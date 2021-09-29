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Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20
|Суспільство | 28-09-2021, 07:33
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|20 людей отримали поранення в результаті землетрусу на грецькому острові Крит.
Джерело: The Guardian
Деталі: Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.
Будинки і церкви були пошкоджені, виникли обвали гірських порід.
Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що струсонули Крит з 1959 року.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 9 поранених.
Передісторія:
27 вересня на Криті стався землетрус.
За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.
Як повідомлялося, в Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві.
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