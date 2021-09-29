Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20 Суспільство | 28-09-2021, 07:33 0 223 20 людей отримали поранення в результаті землетрусу на грецькому острові Крит.



Джерело: The Guardian



Деталі: Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.



Будинки і церкви були пошкоджені, виникли обвали гірських порід.



Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що струсонули Крит з 1959 року.



Що передувало: Раніше повідомлялося про 9 поранених.



Передісторія:



27 вересня на Криті стався землетрус.

За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.

Як повідомлялося, в Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві.