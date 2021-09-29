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37-річний мешканець Золочівщини повстане перед судом за перешкоджання законній діяльності журналіста

Суспільство | 28-09-2021, 10:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 221 221    


Прокурорами Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачують у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та в умисному заподіянню журналісту легких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, а також нанесенні легких тілесних ушкоджень іншій особі (ч.1 ст.171, ч.2 ст.345-1, ч.1 ст.125 КК України).

Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=300306), у квітні поточного року в одному із районів області журналіст одного із місцевих видань здійснював законну відеозйомку поблизу бару-ресторану на предмет можливих фактів порушень карантинних обмежень закладами громадського харчування. Водночас, обвинувачений, який є власником вказаного закладу, був незадоволений проведенням будь-якої журналістської діяльності та отриманням коментарів, почав нецензурно висловлюватися в сторону працівника телерадіокомпанії і безпідставно вимагати припинити зйомку. В подальшому, фігурант вибив з рук потерпілого телекамеру та наніс декілька ударів кулаками рук по голові, тулубу та кінцівках, чим спричинив останньому легкі тілесні ушкодження. Внаслідок чого, незаконно вилучив всі підготовлені журналістом матеріали та технічні засоби.

Окрім цього, фігурант спричинив легкі тілесні ушкодження особі, яка знаходилася поряд із вищевказаним журналістом.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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