|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ремонт основних засобів. Чи можна на витрати ФОП?
|Суспільство | 28-09-2021, 10:33
| 0 194
|
Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування у 2021 році ❗має право включити до складу витрат звітного періоду вартість поточного ремонту використаних у господарській діяльності основних засобів, які підлягають амортизації.
За нормами ПКУ основні засоби – це матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.
Слід зазначити що земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі ✅не підлягають амортизації.
|
|