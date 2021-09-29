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Ремонт основних засобів. Чи можна на витрати ФОП?

Суспільство | 28-09-2021, 10:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 194 194    



Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування у 2021 році ❗має право включити до складу витрат звітного періоду вартість поточного ремонту використаних у господарській діяльності основних засобів, які підлягають амортизації.

За нормами ПКУ основні засоби – це матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Слід зазначити що земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі ✅не підлягають амортизації.
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