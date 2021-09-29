Майже 3 млрд грн надійшло до державного бюджету з податку на прибуток з початку року Суспільство | 28-09-2021, 14:43 0 181



Протягом січня – серпня 2021 року надходження до державного бюджету з податку на прибуток склали 2 600,5 млн грн, що порівнюючи з відповідним періодом минулого року на 724,2 млн грн або на 38,6 відс більше. Це складає майже 23 відс від усіх надходжень до загального фонду державного бюджету України з початку року.



Податку на прибуток підприємств у серпні 2021 року надійшло 748,5 млн грн, що на 94,5 відс або на 363,7 млн грн більше порівнюючи із серпнем 2020 року.



До найбільших платників податку на прибуток належать, зокрема: ТОВ ,,Бадер Україна”, ТзОВ ,,Мебель-сервіс”, ПП,,Проект-буд”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТОВ ,,БК ,,Горизонти”, ТОВ ,,Об’єднана мода України”, ДП ,,Датський текстиль”, ПрАТ ,,Компанія Ензим” та інші.



