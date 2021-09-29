На Яворівському полігоні - Дні Високоповажних гостей стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля – 2021” Суспільство | 28-09-2021, 15:05 0 197 Сьогодні, 28 вересня, на Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулися Дні Високоповажних гостей стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля – 2021”.





Участь у заходах взяли Міністр оборони України Андрій Таран, керівники Нацгвардії та прикордонної служби, голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, заступники – Євгеній Гірник та Юрій Холод, голови депутатських комісій, керівництво ОДА, парламентарі, обласні депутати.





Гостям показали роботу штабу навчань та продемонстрували практичну взаємодію військових під час штурму міста.



Навчання “Об’єднані зусилля – 2021” – це підсумок річної підготовки Збройних Сил України і важливий крок до набуття взаємосумісності з підрозділами Збройних сил держав-партнерів.





До навчань також долучилися представники 15 країн-партнерів України, з них 11 – держави-члени НАТО, які в цей час на Яворівському полігоні беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Рапід Трайдент".