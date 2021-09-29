На нафтопереробному заводі в Білорусі виникла пожежа Суспільство | 29-09-2021, 07:18 0 154 У Білорусі надзвичайники гасили пожежу на території ВАТ "Нафтан" у місті Новополоцьку Вітебської області.



Джерело: МНС Білорусі



Дослівно: "…під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в м. Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням".



Деталі: Смолоскипне горіння зафіксували на рівні заввишки 3 метри.



Спочатку пожежу локалізували, а згодом о 22.14 (за місцевим часом) ліквідували.



На місці пожежі працювали 15 одиниць техніки та 58 працівників МНС.