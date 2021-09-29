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На нафтопереробному заводі в Білорусі виникла пожежа
|Суспільство | 29-09-2021, 07:18
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|У Білорусі надзвичайники гасили пожежу на території ВАТ "Нафтан" у місті Новополоцьку Вітебської області.
Джерело: МНС Білорусі
Дослівно: "…під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в м. Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням".
Деталі: Смолоскипне горіння зафіксували на рівні заввишки 3 метри.
Спочатку пожежу локалізували, а згодом о 22.14 (за місцевим часом) ліквідували.
На місці пожежі працювали 15 одиниць техніки та 58 працівників МНС.
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