Продаж психотропів у Жидачеві – підозрюються місцеві мешканці Суспільство | 29-09-2021, 10:12 0 108



За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом мешканцям Жидачева за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконного збуту психотропної речовини, вчиненому повторно (ч.2 ст.307 КК України).



У першому випадку, викрито раніше судимого 41-річного чоловіка, який незаконно зберігав та збував психотропну речовину амфетамін. Підозрюваний неодноразово здійснював продаж психотропів на території Жидачева, зокрема біля свого будинку та на території місцевого ліцею.



Під час обшуків у його помешканні виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого та жовтого кольорів, пристрій для викурювання канабісу, електронну вагу із залишками порошкоподібної речовини та грошові кошти.



В іншому випадку, викрито 44-річного місцевого мешканця, який незаконно зберігав та продавав амфетамін місцевим мешканцям. Чоловік збував психотропи переважно прямо у своїй квартирі покупцям, які приходили до нього заздалегідь обумовивши зустріч по телефону.



Окрім цього, під час обшуків за місцем проживання останнього виявлено та вилучено, зокрема речовину рослинного походження схожу на канабіс, пристрій для викурювання канабісу, два пакетика з порошкоподібною речовину білого кольору, один пакетик з кристалічною речовиною, предмет схожий на пістолет, 31 предмет схожий на набої, грошові кошти, зіп пакети, мобільні телефони, електронну вагу із залишками порошкоподібної речовини білого кольору.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та призначення ряду експертиз.



Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюються слідчими СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури