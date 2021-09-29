"Добрі сни діточкам "Охматдиту" Бо стіни також лікують! Суспільство | 29-09-2021, 10:15 0 90 У Львівській обласній клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" створять передопераційний хол нового зразка – приміщення адаптивного типу для введення в наркоз і післяопераційного пробудження у присутності батьків. Для збору коштів стартує краудфандингова кампанія на спільнокошті "Велика ідея".







"У лікарні – нестрашно!" - це робоче гасло проєкту "Добрі сни діточкам у львівському "Охматдиті", над яким працює міжсекторальна команда, що об’єднує медиків львівського "Охматдиту", фахівців Львівської національної академії мистецтв, а також волонтерів громадської організації "Фундація підтримки мистецьких ініціатив "Візія" із залученням до розробки і реалізації українських художників (зокрема, Христини Приймак), дитячих психологів.



Команда проєкту вирішила змінити уявлення українців про операції у дітей і створити щось нове і дуже потрібне – передопераційний хол нового зразка (приміщення адаптивного типу для введення в наркоз і післяопераційного пробудження) на базі львівського "Охматдиту". Творці проєкту переконані, що в лікарні може бути затишно, як удома, казково, як у сні, а найважливіше – зовсім не страшно для малечі.



Адаптивні кімнати, де дитина засинає та прокидається після операції в присутності найрідніших, є поширеною практикою у Європі. А незабаром стане реалізацією мрії хірургів “Охматдиту”. Приміщення для створення такої палати виділили у центрі малоінвазивної хірургії лікарні.



"У закордонних практиках це нормально, коли мама відводить за руку в операційний блок і забирає після операції. Присутність мами чи тата впливає на одужання дитини. Ця практика за кордоном існує уже давно. Ми близькі до того, щоб зробити таке у себе в Охматдиті", – ділиться керівник Центру малоінвазивної хірургії "Охматдиту" Андрій Дворакевич.



Для створення холу об’єднають два окремі приміщення (частину коридору і частину балкону), проведуть ремонтні роботи, закуплять автоматизовані розсувні двері, а українські художники розмалюють стіни кімнати казковими сюжетами, бо стіни, як і казки, лікують. У такий спосіб атмосфера передопераційного холу максимально буде наближена до домашньої. Крім того, маленькі пацієнти тут засинатимуть в обіймах батьків.



"Така кімната була давньою мрією нашого Андрія Орестовича, який багато стажувався за кордоном, бачив такі кімнати в операційних блоках закордонних клінік і дуже хотів зробити таке у своїй лікарні. І ось зараз ми маємо шанси її втілити. Дуже раді, що мами нас підтримують і пишуть схвальні відгуки і коментарі. Завжди, коли можна мінімізувати стрес, треба це робити", – розповіла голова Опікунської ради "Охматдиту" Андріана Мальська.







Плановий бюджет проєкту “Добрі сни діточкам, або художнє оформлення передопераційного холу у Львівському Охматдиті” становить 464 844 гривень. З них 64 844 гривні – це власні кошти ГО “Фундація підтримки мистецьких ініціатив “Візія”. 200 тисяч гривень планується зібрати на спільнокошті “Велика ідея”. Ще 200 000 гривень надасть Міжнародний фонд “Відродження” у межах конкурсу “Культура. Спільнота” за умови, що вдасться зібрати 200 тисяч гривень на спільнокошті.