ПРЕДСТАВНИКИ ЦИВІЛЬНОЇ ГВАРДІЇ КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЇ ТА ОБСЄ ВІЗИТУВАЛИ ПРИКОРДОННІ ПІДРОЗДІЛИ НА ЛЬВІВЩИНІ Суспільство | 29-09-2021, 10:21 0 106



27 та 28 вересня Кінологічний навчальний центр та відділ прикордонної служби «Рава – Руська» відвідали експерти-кінологи Цивільної гвардії Королівства Іспанії та представники ОБСЄ.

Візит відбувся в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка Державної прикордонної служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР)».



Іноземну делегацію ознайомили з діяльністю та інфраструктурою прикордонних підрозділів, а також продемонстрували навчально-матеріальну базу та методику підготовки кінологів зі службовими собаками у навчальному центрі. У пункті пропуску делегація ознайомилася з практичним проведенням тренувань спеціальних собак з навичок пошуку наркотичних та вибухових речовин в багажі та автотранспорті, диференціювання з використанням наявних вибухових речовин, та інші практичні тренування. Оглянули місця утримання службових собак в пункті пропуску «Рава – Руська».



Окрема увага була зосереджена на особливостях підготовки спеціальних собак для протидії незаконному переміщенню ЗБВР через кордон.



Міжнародні експерти ділилися з українськими колегами своїми знаннями та досвідом у сфері підготовки та ефективного використання кінологів зі службовими собаками для протидії спробам незаконного переміщення ЗБВР.



Така співпраця з європейськими колегами надає можливість обмінюватися досвідом, що значно підвищує можливості навчального центру та якість підготовки персоналу.



Із завершенням зустрічі сторони домовилися щодо подальшої співпраці.

