|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРЕДСТАВНИКИ ЦИВІЛЬНОЇ ГВАРДІЇ КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЇ ТА ОБСЄ ВІЗИТУВАЛИ ПРИКОРДОННІ ПІДРОЗДІЛИ НА ЛЬВІВЩИНІ
|Суспільство | 29-09-2021, 10:21
| 0 106
|
27 та 28 вересня Кінологічний навчальний центр та відділ прикордонної служби «Рава – Руська» відвідали експерти-кінологи Цивільної гвардії Королівства Іспанії та представники ОБСЄ.
Візит відбувся в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка Державної прикордонної служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР)».
Іноземну делегацію ознайомили з діяльністю та інфраструктурою прикордонних підрозділів, а також продемонстрували навчально-матеріальну базу та методику підготовки кінологів зі службовими собаками у навчальному центрі. У пункті пропуску делегація ознайомилася з практичним проведенням тренувань спеціальних собак з навичок пошуку наркотичних та вибухових речовин в багажі та автотранспорті, диференціювання з використанням наявних вибухових речовин, та інші практичні тренування. Оглянули місця утримання службових собак в пункті пропуску «Рава – Руська».
Окрема увага була зосереджена на особливостях підготовки спеціальних собак для протидії незаконному переміщенню ЗБВР через кордон.
Міжнародні експерти ділилися з українськими колегами своїми знаннями та досвідом у сфері підготовки та ефективного використання кінологів зі службовими собаками для протидії спробам незаконного переміщення ЗБВР.
Така співпраця з європейськими колегами надає можливість обмінюватися досвідом, що значно підвищує можливості навчального центру та якість підготовки персоналу.
Із завершенням зустрічі сторони домовилися щодо подальшої співпраці.
|
|