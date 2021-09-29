Завдяки прокуратурі Солонківській ОТГ повернуть землю вартістю майже 5 млн грн Суспільство | 29-09-2021, 15:01 0 33







Господарським судом Львівської області задоволено позов Пустомитівської окружної прокуратури про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною вартістю 4,98 млн грн.



Встановлено, що впродовж тривалого часу одне із львівських товариств ухилялось від виконання зобов’язання за договором, систематично не сплачуючи орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею понад 2,5 га, що знаходиться на території Поршнянської сільської ради Львівського району (колишнього Пустомитівського).







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури