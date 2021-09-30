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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
|Суспільство | 30-09-2021, 07:41
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|У Донецькій і Луганській областях Місія ОБСЄ 28 вересня зафіксувала 416 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню, зокрема 15 вибухів (1 розрив у повітрі та 14 вибухів невстановленого походження).
Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на північ від н. п. Широкине.
У Луганській області Місія зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.
Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте і на північно-північний захід від н. п. Ганнівка.
Поблизу непідконтрольної урядові Широкої Балки Донецької області, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.
Спостерігачі вперше зафіксували протипіхотну міну (МОН-90), встановлену на краю дороги неподалік блокпоста Збройних сил України біля Попасної Луганської області.
Також Місія зафіксувала 2 міномети, розміщені з порушенням ліній відведення на об’єкті поблизу житлового кварталу в непідконтрольному урядові районі Луганської області.
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала 13 гаубиць та 1 зенітний ракетний комплекс у підконтрольних урядові районах Донецької області.
Крім того, спостерігачі зафіксували 3 броньовані розвідувально-дозорні машини в підконтрольному урядові районі Луганської області.
Нагадаємо: Від початку доби 29 вересня російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, змусивши Збройні сили відкрити вогонь у відповідь.
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