На мосту Метро в Києві на кілька днів обмежать рух Суспільство | 30-09-2021, 07:44 0 163 На мосту Метро в Києві частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.



Джерело: сайт КМДА



Дослівно: "На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв.



Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви".



Деталі: Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи 2 жовтня.



Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік.



Під час робіт рух буде частково обмежено.



Нагадаємо: Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту у звязку з ремонтними роботами.