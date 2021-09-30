Україна – 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID Суспільство | 30-09-2021, 07:45 0 175 За добу 28 вересня у світі діагностували понад 485 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.



Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 123 тисячі, у Британії – понад 36 тисяч та Туреччині – понад 29 тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.



Україна серед країн світу займає 14 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.



У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 8 місце.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Румунія.





За весь час пандемії вилікувались від недуги 210 856 434 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 4 787 483 смертей від COVID-19.



Передісторія:



За добу 28 вересня в Україні зафіксували 9 666 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 217 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 855 осіб, одужала 3 281 особа.