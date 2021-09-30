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Чоловік проведете 3 роки у в’язниці за вимагання 100 тис грн неіснуючого боргу

Суспільство | 30-09-2021, 10:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    




Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 43-річного одесита, якого обвинувачували у вимаганні грошових коштів (ч.2 ст.189 КК України).

Встановлено, що у листопаді минулого року обвинувачений упродовж декількох днів під вигаданим приводом вимагав у мешканця Червонограда 100 тис грн. Відтак, підсудний стверджував, що потерпілий нібито заборгував йому кошти кілька років тому, погрожуючи при цьому вбивством йому та членам його сім’ї.

Радехівський районний суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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