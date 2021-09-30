Прокуратура вимагає повернути землі енергетики вартістю понад 82 млн грн та сплатити 8,1 млн грн заборгованість за користування нею Суспільство | 30-09-2021, 13:28 0 102

За позовами прокурорів Стрийської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про розірвання договору оренди та стягнення заборгованості за користування земельною ділянкою загальною вартістю понад 82 млн грн.



Прокуратурою встановлено, що впродовж тривалого часу орендар ухилявся від виконання зобов’язання за договором, систематично не сплачуючи орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею понад 2,5 га, що знаходиться на території Сколівської територіальної громади Стрийського району та належить до земель енергетики. Внаслідок цього, за весь час користування відповідач повинен був сплатити в бюджет територіальної громади понад 8,1 млн грн.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури