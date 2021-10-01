   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 01/10/2021 Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 2658 осіб...>> TOUR de ONUR: у неділю міський транспорт тимчасово курсуватиме за зміненими маршрутами...>> Львів’ян запрошують в Органний зал на концерти у жовтні. Програма...>> У парку ім. І Франка облаштовують доріжку за унікальною технологією...>> У Львові помоляться за дітей, які відійшли під час вагітності, чи після народження...>> НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ГРУПИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ...>> Начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат прийняв участь у роботі VIІ чергової сесії Львівської обласної ради...>> “Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції...>> Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди...>> Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Підозрюваний у вбивстві закарпатця знаходиться під вартою...
30-09-2021, 15:04  >>> 
Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство...
28-09-2021, 18:00  >>> 
Бойовики напали на село в Нігерії — 34 вбитих...
28-09-2021, 07:41  >>> 
   Здоров'яЗдоров
YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини...
30-09-2021, 07:42  >>> 
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації...
30-09-2021, 07:36  >>> 
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко...
30-09-2021, 07:31  >>> 

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

Суспільство | 01-10-2021, 07:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
29 вересня у світі виявили 487 191 новий випадок COVID-19.
Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104.

Крім того, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.

Україна з 11 757 випадками між Румунією та Таїландом. У Європі Україна четверта.

7 800 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі і на другому в Європі.


Нагадаємо: 29 вересня в Україні зафіксовано 11 757 випадків коронавірусної хвороби і 194 летальні випадки, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 2 556 осіб, одужали 3 839 осіб.
   Новини по темі: Суспільство
НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ГРУПИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ...
01-10-2021, 10:20  >>> 
Начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат прийняв участь у роботі VIІ чергової сесії Львівської обласної ради...
01-10-2021, 09:54  >>> 
Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19...
01-10-2021, 07:39  >>> 
Прокуратура вимагає повернути землі енергетики вартістю понад 82 млн грн та сплатити 8,1 млн грн заборгованість за користування нею...
30-09-2021, 13:28  >>> 
Чоловік проведете 3 роки у в’язниці за вимагання 100 тис грн неіснуючого боргу...
30-09-2021, 10:27  >>> 
Україна – 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID...
30-09-2021, 07:45  >>> 
На мосту Метро в Києві на кілька днів обмежать рух...
30-09-2021, 07:44  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Україна в "жовтій" зоні, зустрічі Зеленського у США...
22-09-2021, 09:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП...
10-09-2021, 08:38  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Перемовини ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали — через скасований контракт з Францією...
01-10-2021, 07:37  >>> 
У США відтермінували шатдаун на два місяці...
01-10-2021, 07:36  >>> 
"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника...
01-10-2021, 07:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції...
01-10-2021, 07:43  >>> 
Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди...
01-10-2021, 07:42  >>> 
КНДР заявила про запуск гіперзвукової ракети...
29-09-2021, 07:19  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ГРУПИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ...
01-10-2021, 10:20  >>> 
Начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат прийняв участь у роботі VIІ чергової сесії Львівської обласної ради...
01-10-2021, 09:54  >>> 
Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19...
01-10-2021, 07:39  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 
Стали відомі переможці премії “Еммі”...
20-09-2021, 09:08  >>> 
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:25 Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 2658 осіб
10:24 TOUR de ONUR: у неділю міський транспорт тимчасово курсуватиме за зміненими маршрутами
10:23 Львів’ян запрошують в Органний зал на концерти у жовтні. Програма
10:22 У парку ім. І Франка облаштовують доріжку за унікальною технологією
10:21 У Львові помоляться за дітей, які відійшли під час вагітності, чи після народження
10:20 НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ГРУПИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ
09:54 Начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат прийняв участь у роботі VIІ чергової сесії Львівської обласної ради
07:43 “Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції
07:42 Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди
07:39 Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования