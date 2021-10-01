Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19 Суспільство | 01-10-2021, 07:39 0 104 29 вересня у світі виявили 487 191 новий випадок COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема, в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104.



Крім того, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.



Україна з 11 757 випадками між Румунією та Таїландом. У Європі Україна четверта.



7 800 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі і на другому в Європі.





Нагадаємо: 29 вересня в Україні зафіксовано 11 757 випадків коронавірусної хвороби і 194 летальні випадки, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 2 556 осіб, одужали 3 839 осіб.