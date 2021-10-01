Начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат прийняв участь у роботі VIІ чергової сесії Львівської обласної ради Суспільство | 01-10-2021, 09:54 0 89

Вчора, 30 вересня, відбулася VIІ чергова сесія Львівської обласної ради, в ході якої обговорювалися понад 60 питань, зокрема, розглянуто зміни до обласних цільових програм Львівської області на 2021 – 2025 роки, заслухано інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо санітарно-епідеміологічної ситуації на Львівщині, тощо.



У роботі сесії з інформацією щодо діяльності Головного управління Державної податкової служби у Львівській області виступив начальник ГУ ДПС у Львівській області Ігор Комендат, який зокрема наголосив, що за 8 місяців 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до бюджетів усіх рівнів Львівщини зросли на 34 відсотка з 17,5 млрд грн до 23,4 млрд гривень.



Щодо структури надходжень до державного бюджету, найбільшу частку складає податок на додану вартість, який становить майже 40 відсотків усіх надходжень, 23 відс складає податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток – 15 відсотків.



Приріст фактичних надходжень у січні-серпні 2021 року в порівнянні з січнем-серпнем 2020 року: по податку на прибуток – на 51 відс або на 571 млн грн; по податку на додану вартість – на 33 відс або на 1127 млн грн.; по податку на доходи з фізичних осіб – на 25 відс або на 587 млн гривень.



Щодо структури надходжень до місцевих бюджетів Львівщини, податок на доходи фізичних осіб становить 65 відс усіх надходжень, 17 відс – єдиний податок, майже 9,8 відс – майнові податки, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 2,6 відс та податок на прибуток – 2,6 відсотків.